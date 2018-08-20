Галерея: эстонские гончие ждут международного признания

Для того, чтобы эстонских гончих признали на международной арене, вчера на смотр собрались 100 представителей породы, у которых взяли ДНК-тест. Для получения признания достаточно 60 собак, но в честь юбилея Эстонской Республики организаторы решили собрать 100 гончих.