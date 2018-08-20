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  • Галерея: эстонские гончие ждут международного признания

Галерея: эстонские гончие ждут международного признания

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Вчера в Луйге на выставочной площадке прошло мероприятие под названием «100 эстонских гончих», в рамках которой кинологи надеются получить международное признание этой эстонской породы, пишет Lemmik.

Для того, чтобы эстонских гончих признали на международной арене, вчера на смотр собрались 100 представителей породы, у которых взяли ДНК-тест. Для получения признания достаточно 60 собак, но в честь юбилея Эстонской Республики организаторы решили собрать 100 гончих.

Собак осматривали представители Международной федерации кинологов Кирси Саинио из Финляндии и Руй Оливейра из Португалии.

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