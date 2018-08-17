В Риге у женщины изъяли 18 собак, над которыми она издевалась

Специалисты ПВС это место содержания животных проверяли неоднократно, констатировали нарушения. Снова получив информацию от муниципальной полиции Риги, работники ПВС в очередной раз нагрянули с проверкой и пришли к выводу, что требования об исправлении ситуации не выполнены — животные продолжали содержаться в неприемлемых условиях, им не обеспечивался надлежащий ветеринарный контроль, сообщает русский TVNET.

Во время проверки хозяйка животных пыталась спрятать животных, вела себя неадекватно, угрожая присутствующим топором, а так же жестоко обращалась с собаками: высказывала угрозы щенков перебить, бросала их через полутораметровый забор, причиняла малышам боль, а одного даже ранила ножом, имитируя его убийство.

В результате того, что это место содержания животных давно на примете у работников ПВС, условия содержания собак абсолютно ненормальные, не улучшаются, было принято решение животных изъять в рамках дела об административном нарушении и передать в приют.