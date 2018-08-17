Ученые выяснили, почему собаки гоняются за собственным хвостом

Ветеринары рассказали, почему некоторые собаки начинают гоняться за собственным хвостом. Как сообщает русский RT со ссылкой на Business Insider, подобное поведение может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства у животных.
«Преследование собакой собственного хвоста может означать серьезную проблему. Как и люди, собаки могут страдать от формы обсессивно-компульсивного расстройства, называемого собачьим компульсивным расстройством», — сообщает издание.
Отмечается, что впервые ветеринары зафиксировали признаки собачьего компульсивного расстройства в 1990-х.
При этом разные породы собак демонстрируют разные признаки расстройства, подчеркивает издание. Так, бультерьеры могут часами преследовать собственный хвост, доберманы начинают усиленно облизывать лапы, лабрадоры — жевать камни, а собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель могут пытаться укусить воображаемый объект.