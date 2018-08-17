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Ученые выяснили, почему собаки гоняются за собственным хвостом

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Щенок. Фото иллюстративное

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ветеринары рассказали, почему некоторые собаки начинают гоняться за собственным хвостом. Как сообщает русский RT со ссылкой на Business Insider, подобное поведение может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства у животных.

«Преследование собакой собственного хвоста может означать серьезную проблему. Как и люди, собаки могут страдать от формы обсессивно-компульсивного расстройства, называемого собачьим компульсивным расстройством», — сообщает издание.

Отмечается, что впервые ветеринары зафиксировали признаки собачьего компульсивного расстройства в 1990-х.

При этом разные породы собак демонстрируют разные признаки расстройства, подчеркивает издание. Так, бультерьеры могут часами преследовать собственный хвост, доберманы начинают усиленно облизывать лапы, лабрадоры — жевать камни, а собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель могут пытаться укусить воображаемый объект.

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