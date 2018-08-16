Запрет на ловлю не помог: берега Чудского озера по-прежнему усыпаны мертвой рыбой

Три недели назад на берег Чудского озера стало выносить мертвую рыбу, и конца этому не видно до сих пор. Введенный на десять дней запрет на ловлю снастями-ловушками ситуацию не изменил, пишет Põhjarannik.
Ивар Ооне и Марек Кулламяги очищают пляжи в Каукси и Алайыэ. По их словам, на какое-то время мертвой рыбы на берегу стало меньше, но запрет лова на это никак не повлиял - видимо, просто ветер тогда ненадолго сменил направление.
Запрет на ловлю действовал до начала этой недели, но уже на прошлых выходных на берег стало вновь выносить мертвую рыбу, и в последние дни ее было еще больше, чем вначале.
По всей видимости, в Чудском озере полно мертвой рыбы, и ветер и волны еще какое-то время будут выносить ее на берег.
"На прошлой неделе мертвой рыбы было меньше, но к выходным поднялся сильный ветер, и волны вынесли рыбу на берег", - рассказал Кулламяги.
Он видел рыболовецкие суда на озере и во время запрета на ловлю снастями-ловушками. Что делали на озере рыбаки, он сказать, однако, не может.
В том, что летом Чудское озеро выбрасывает на берег мертвую рыбу, на самом деле нет ничего необычного - это происходит каждый год, единственное различие заключается в том, когда начинается этот период, и как долго он продолжается. В этом году он длится дольше обычного.