Запрет на ловлю не помог: берега Чудского озера по-прежнему усыпаны мертвой рыбой

Ивар Ооне и Марек Кулламяги очищают пляжи в Каукси и Алайыэ. По их словам, на какое-то время мертвой рыбы на берегу стало меньше, но запрет лова на это никак не повлиял - видимо, просто ветер тогда ненадолго сменил направление.

Запрет на ловлю действовал до начала этой недели, но уже на прошлых выходных на берег стало вновь выносить мертвую рыбу, и в последние дни ее было еще больше, чем вначале.

По всей видимости, в Чудском озере полно мертвой рыбы, и ветер и волны еще какое-то время будут выносить ее на берег.

"На прошлой неделе мертвой рыбы было меньше, но к выходным поднялся сильный ветер, и волны вынесли рыбу на берег", - рассказал Кулламяги.

Он видел рыболовецкие суда на озере и во время запрета на ловлю снастями-ловушками. Что делали на озере рыбаки, он сказать, однако, не может.