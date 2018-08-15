Датчане защитят своих свиней от чумы при помощи забора

Отмечается, что датский парламент утвердил строительство забора еще в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии, однако министерство охраны окружающей среды только сейчас окончательно одобрило проект после публичных консультаций.

Конструкция будет иметь высоту 1,5 метра, глубину в полметра и будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы. Стоимость проекта – 11 миллионов евро, а строительство планируют завершить до конца 2019 года.

Забор должен защитить домашних свиней в Дании от немецких диких кабанов, которые являются разносчиками африканской чумы свиней. Также, отмечается, что в Дании до сих пор ни разу не фиксировались случаи этого заболевания у животных, однако они были зарегистрированы вблизи границы со страной.