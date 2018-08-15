Почему важно обращать внимание на гигиену полости рта у собаки?

Зубы собаке нужно чистить, чтобы избежать галитоза (запах, который возникает при развитии бактерий в пасти животного). И хотя многие не обращают на эту проблему внимания, она может многое сказать о состоянии здоровья собаки и необходимости обратиться к ветеринару. К трем годам у 80% собак наблюдаются симптомы болезней зубов. Больше всего рискуют заболеть маленькие собачки и пожилые животные.