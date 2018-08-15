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  • Почему важно обращать внимание на гигиену полости рта у собаки?

Почему важно обращать внимание на гигиену полости рта у собаки?

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Собака

ФОТО: Scanpix

Чистка зубов – ежедневная рутина каждого человека, точно такой же обыденностью эта процедура должна стать и для собак, иначе им, как и людям, грозят различные болезни зубов, пишет Lemmik со ссылкой на The Courier.

Зубы собаке нужно чистить, чтобы избежать галитоза (запах, который возникает при развитии бактерий в пасти животного). И хотя многие не обращают на эту проблему внимания, она может многое сказать о состоянии здоровья собаки и необходимости обратиться к ветеринару. К трем годам у  80% собак наблюдаются симптомы болезней зубов. Больше всего рискуют заболеть маленькие собачки и пожилые животные.

Десны здоровой собаки имеют розовый цвет, а вот желто-коричневые зубы и опухшие красные десны говорят о болезни. Если не заботиться о пасти собаки, то бактерии могут попасть в корни ее зубов и причинять животному боль, а иногда и стать причиной потери зубов. В самом   плохом случае вредные микроорганизмы могут попасть в кровь собаки, из-за чего возрастет риск сердечных заболеваний.

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