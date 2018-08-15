Трогательное видео: девочка читает сказку своему коту

На видео маленькая девочка сидит с рыжим котом и читает ему вслух книжку, а кот мурлычет от удовольствия и прижимается к груди девочки.

Вскоре появилась и полная история. Оказывается коту по кличке Бейли уже 13 лет и для девочки Эбби он и друг и охранник и самый лучший приятель для игр, пишет GoodNewsAnimal.

13 лет назад мать девочки Эрин Меррион нашла на дороге маленького рыжего котенка и он сам прыгнул ей в руки и больше не отпускал.

Эрин тогда училась в колледже и в общежитии строго запрещалось держать животных. Когда существование котенка раскрыли, Эрин приказали убрать его и девушка со слезами на глазах стала искать ему других хозяев. Она просила своего отца взять котенка, но он отказался и сказал Эрин отдать котенка в приют, потому что в ее жизни "будет еще много возможностей взять кота". "Нет, папа, Бейли особенный", - возражала Эрин.

Наконец она нашла ему семью, но спустя месяц выяснилось, что Бейли там не прижился, и Эрин забрала его к себе в общежитие снова. А потом ее родители наконец сдались, и Бейли уехал к ним в дом. Когда Эрин выучилась и нашла себе постоянное жилье, она забрала Бейли к себе.

Четыре года назад Эрин родила дочку Эбби и поначалу не знала как кот отреагирует на прибавление в семействе. А вдруг они не поладят? Но Эрин зря переживала, у Эбби и Бейли с самого начала установились особенно тесные отношения.

Когда Эбби была еще совсем крошкой, Бейли любил спать рядом с ней и никогда не причинял девочке вреда, не царапался и не кусался. Когда Эбби начала ходить, Бейли тоже крутился рядом с ней, а впоследствии ходил за ней по пятам, став ее "охранником".

Когда Эбби было два года, Эрин родила еще одну девочку, которую назвали Ханна. Бейли и с ней подружился, но спать продолжал только с Эбби и не только ночью, но и во время дневного сна. Его невозможно было выгнать из детской кроватки.

Когда Эбби стали читать книжки, она и сама стала пробовать читать их для Бейли. Кот же всегда во время этих чтений сидел, прижавшись к девочке, мурлыкал и наслаждался теплом и уютом.