Пушкин нашел любящий дом!

7-месячный Пушкин попал в приют Grey Dogs в конце июня. Его привязали и бросили, но к счастью, щенок попался на глаза людям и был спасен.
По словам работников приюта, у собаки явно тяжелое прошлое, возможно, его били: поначалу Пушкин боялся людей, резких движений и рычал. По прошествии времени оказалось, что пес – добряк каких поискать, любит внимание и ласку, абсолютно не агрессивен.
Пушкин из тех собак, кому очень важно иметь свой собственный дом, где его будут любить и уделять ему внимание. И вот, в начале декабря, свершилось - Пушкин уехал в новый дом! Редакция Rus.Postimees желает Пушкину и его новым хозяевам счастья и долгих лет жизни.
Если вы хотите узнать о других животных приюта или взять их в свою семью, свяжитесь с приютом по телефону: 5281544, 5023741 (на русском языке), 58018486 (на эстонском языке) или по электронной почте: greydogs2000@mail.ru