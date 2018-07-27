Пушкин нашел любящий дом!

Пушкин ФОТО: GreyDogs

Пушкин ФОТО: GreyDogs

Пушкин ФОТО: GreyDogs

Пушкин ФОТО: GreyDogs

По словам работников приюта, у собаки явно тяжелое прошлое, возможно, его били: поначалу Пушкин боялся людей, резких движений и рычал. По прошествии времени оказалось, что пес – добряк каких поискать, любит внимание и ласку, абсолютно не агрессивен.

Пушкин из тех собак, кому очень важно иметь свой собственный дом, где его будут любить и уделять ему внимание. И вот, в начале декабря, свершилось - Пушкин уехал в новый дом! Редакция Rus.Postimees желает Пушкину и его новым хозяевам счастья и долгих лет жизни.