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  • Большой веселый Волли уехал в новый дом!

Большой веселый Волли уехал в новый дом! Новость дополнена 15.08.2018

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Волли

ФОТО: www.pets.ee

Четырехлетний Волли – большой веселый пес, который ждал своих новых хозяев в приюте Loomade hoiupaik на Синиребазе, 24. 

Волли

ФОТО: www.pets.ee

Волли

ФОТО: www.pets.ee

Волли

ФОТО: www.pets.ee

Волли

ФОТО: www.pets.ee

В Таллинн Волли приехал из города Кохтла-Ярве больше года назад и с тех пор жил надеждой встретить своего человека. Волли кастрирован, у него добрый дружелюбный характер и немаленький вес – целых 38 килограмм.

Семья Волли рассказывает, что этот пес - прекрасный охранник и отличный друг для маленького ребенка!

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