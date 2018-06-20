Большой веселый Волли уехал в новый дом! Новость дополнена 15.08.2018
15 августа 2018, 17:12
Четырехлетний Волли – большой веселый пес, который ждал своих новых хозяев в приюте Loomade hoiupaik на Синиребазе, 24.
В Таллинн Волли приехал из города Кохтла-Ярве больше года назад и с тех пор жил надеждой встретить своего человека. Волли кастрирован, у него добрый дружелюбный характер и немаленький вес – целых 38 килограмм.
Семья Волли рассказывает, что этот пес - прекрасный охранник и отличный друг для маленького ребенка!