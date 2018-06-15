Ретривер Айно не допустит ввоза в Финляндию мяса из РФ

Таможенная служба Финляндии закончила обучение нового сотрудника специального назначения, пишет YLE. В задачи золотистого ретривера по кличке Айно будет входить поиск мясных продуктов, которые пересекающие государственную границу со стороны России захотят провезти в страну. Эти меры были приняты для недопущения на территорию Финляндии африканской чумы свиней.

В начале карьеры Айно будет стажироваться на погранпункте Ваалимаа, однако позже поступит в распоряжение таможенников Нуйямаа. При необходимости она будет помогать находить мясные изделия на других пунктах пересечения границы, в том числе в аэропортах и на морских вокзалах.