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Кошечка Сябру ищет любящую семью

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Сябру

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Приюты постоянно пополняются бездомными котятами, особенно их число растет летом, когда под опеку работников и волонтеров поступают около сотни животных. Этим летом одним из таких подопечных стала кошка по имени Сябру.

Этот красивый котенок находитcя в приюте MTÜ Kasside turvakodu и ждет свою настоящую семью, которая будет любить Сябру не только пока она будет молодой и веселой, но и когда кошка постареет и уже не сможет играть так, как сейчас.

Сябру чипирована и обработана от глистов, а до отъезда в новый дом ей обязательно сделают все необходимые прививки.

Если вы хотите приютить маленькую Сябру, свяжитесь с приютом через страницу в Facebook или по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee

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