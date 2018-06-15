Кошечка Сябру ищет любящую семью
15. июнь 2018, 16:33
Приюты постоянно пополняются бездомными котятами, особенно их число растет летом, когда под опеку работников и волонтеров поступают около сотни животных. Этим летом одним из таких подопечных стала кошка по имени Сябру.
Этот красивый котенок находитcя в приюте MTÜ Kasside turvakodu и ждет свою настоящую семью, которая будет любить Сябру не только пока она будет молодой и веселой, но и когда кошка постареет и уже не сможет играть так, как сейчас.
Сябру чипирована и обработана от глистов, а до отъезда в новый дом ей обязательно сделают все необходимые прививки.
Если вы хотите приютить маленькую Сябру, свяжитесь с приютом через страницу в Facebook или по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee