Вопрос ветеринару: почему дружелюбный кот иногда шипит?

Внимание скребущегося в дверь кота захвачено тем, что происходит на улице, в такие моменты животное совершенно точно не заинтересовано в общении с хозяевами. Кот может счесть, что если человек к нему приближается, то он ищет общения, так что даже желающий помочь коту хозяин кажется ему препятствием на пути во двор. Агрессия в отношении человека в момент, когда кот скребется в дверь, может быть связана еще и с тем, что животное готовится защищать территорию от врагов или охотиться на улице.