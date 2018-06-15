Вопрос ветеринару: почему дружелюбный кот иногда шипит?

«У меня живет десятилетний кастрированный кот, ночует он в доме, а днем гуляет во дворе – когда он хочет выйти, то сидит у двери и мяукает. У него вообще-то добрый характер, он спит в кровати, мурлычет, когда его гладят, однако в последнее время он стал шипеть и огрызаться, когда кто-то реагирует на его мяуканье у двери и приходит ему же эту дверь открыть. Чем обусловлено такое поведение и как можно изменить ситуацию?» - спрашивает читатель портала Lemmik.
Отвечает ветеринар клиники PetCity доктор Маарья Роозилехт:
Внимание скребущегося в дверь кота захвачено тем, что происходит на улице, в такие моменты животное совершенно точно не заинтересовано в общении с хозяевами. Кот может счесть, что если человек к нему приближается, то он ищет общения, так что даже желающий помочь коту хозяин кажется ему препятствием на пути во двор. Агрессия в отношении человека в момент, когда кот скребется в дверь, может быть связана еще и с тем, что животное готовится защищать территорию от врагов или охотиться на улице.
В такой ситуации, конечно же, нельзя трогать кота или говорить с ним, нужно просто открыть ему дверь и выпустить на улицу. Ветеринар советует трактовать такое шипение не как злость, а как сигнал не мешать коту.
Однако в случае, если у вашего пушистого друга изменился характер, стоит обратиться к ветеринару – это может быть показателем болезни или травмы.