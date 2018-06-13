ср, 13.06.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Котики
Песики
Грызуны
О птичках
В мире животных
В воде
Советы ветеринара

Видео: медведь пробежал галопом по пляжу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Взрослый бурый медведь совершил пробежку по берегу моря недалеко от сахалинского села Взморье. Свидетелями страшного зрелища стали проезжавшие мимо местные жители. Они засняли хищника на камеру телефона и отправили видео в редакцию SakhalinMedia.

По словам очевидцев, медведь "занимался спортом" в обеденное время примерно в 3-5 км от самого села. Тревогу вызывает то, что в этом месте на пляже могли отдыхать люди. К счастью, берег оказался пустым, передает Newsru.

Медведь вполне мог добежать до того места, где находились люди. Но, со слов свидетеля, "дальше он испугался и свернул".

"Нам с другом не было страшно, ведь мы находились в автомобиле. Если честно, мы, наоборот, были рады и удивлены, потому что впервые увидели так близко взрослого медведя. К тому же, он бежал галопом, как лошадь", - добавил очевидец.

Напомним, что, по сообщению Общества охотников Эстонии (EJS), сейчас у медведей гон, они активны и поэтому чаще сталкиваются с людьми. Жителей Эстонии призывают к осторожности. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ