Видео: медведь пробежал галопом по пляжу

По словам очевидцев, медведь "занимался спортом" в обеденное время примерно в 3-5 км от самого села. Тревогу вызывает то, что в этом месте на пляже могли отдыхать люди. К счастью, берег оказался пустым, передает Newsru.

Медведь вполне мог добежать до того места, где находились люди. Но, со слов свидетеля, "дальше он испугался и свернул".

"Нам с другом не было страшно, ведь мы находились в автомобиле. Если честно, мы, наоборот, были рады и удивлены, потому что впервые увидели так близко взрослого медведя. К тому же, он бежал галопом, как лошадь", - добавил очевидец.