Видео: медведь пробежал галопом по пляжу

Взрослый бурый медведь совершил пробежку по берегу моря недалеко от сахалинского села Взморье. Свидетелями страшного зрелища стали проезжавшие мимо местные жители. Они засняли хищника на камеру телефона и отправили видео в редакцию SakhalinMedia.
По словам очевидцев, медведь "занимался спортом" в обеденное время примерно в 3-5 км от самого села. Тревогу вызывает то, что в этом месте на пляже могли отдыхать люди. К счастью, берег оказался пустым, передает Newsru.
Медведь вполне мог добежать до того места, где находились люди. Но, со слов свидетеля, "дальше он испугался и свернул".
"Нам с другом не было страшно, ведь мы находились в автомобиле. Если честно, мы, наоборот, были рады и удивлены, потому что впервые увидели так близко взрослого медведя. К тому же, он бежал галопом, как лошадь", - добавил очевидец.
Напомним, что, по сообщению Общества охотников Эстонии (EJS), сейчас у медведей гон, они активны и поэтому чаще сталкиваются с людьми. Жителей Эстонии призывают к осторожности.