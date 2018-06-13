Жизнелюбивый Хунду ждет своего хозяина

Хунду ФОТО: Tallinna loomade varjupaik/Loom24

Хунду ФОТО: Tallinna loomade varjupaik/Loom24

Хунду вырос в месте, где нужно было бороться за выживание, порой не лучшими методами. Например, чтобы получить еду, нужно было отобрать ее силой (прыгая на голову), но ведь и человек, хотя и умнее собаки, будучи загнанным в угол, будет стараться выжить любой ценой. Одним словом, это большая, энергичная и жизнелюбивая собака.

Тот, кто решит взять Хунду в свою семью, должен обладать большим запасом энергии и крепкими нервами, потому что с такой собакой придется часто выбираться из зоны комфорта (например, идти на бодрую энергичную прогулку, когда после работы хочется просто немного погулять медленным шагом). Если бы Хунду мог говорить, его девизом стало бы что-то вроде «на том свете отоспимся!»