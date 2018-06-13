Жизнелюбивый Хунду ждет своего хозяина

Хунду – четырехлетний умный пес, который уже заждался в приюте своих новых хозяев. По словам работников Таллиннского приюта для животных, Хунду успешно прошел двухмесячное обучение в собачьей школе, где его научили ходить на поводке, выполнять команды «сидеть» и «лежать», не брать еду и многому другому.
Хунду вырос в месте, где нужно было бороться за выживание, порой не лучшими методами. Например, чтобы получить еду, нужно было отобрать ее силой (прыгая на голову), но ведь и человек, хотя и умнее собаки, будучи загнанным в угол, будет стараться выжить любой ценой. Одним словом, это большая, энергичная и жизнелюбивая собака.
Тот, кто решит взять Хунду в свою семью, должен обладать большим запасом энергии и крепкими нервами, потому что с такой собакой придется часто выбираться из зоны комфорта (например, идти на бодрую энергичную прогулку, когда после работы хочется просто немного погулять медленным шагом). Если бы Хунду мог говорить, его девизом стало бы что-то вроде «на том свете отоспимся!»
Если вы уверены, что Хунду – собака как раз для вас, свяжитесь с Таллиннским приютом для животных по телефону +372 514 1431 или через Facebook. Хунду станет преданным другом и веселым компаньоном для своего человека.