Фото: в Кадрина бродит молодая белая ворона

Знаток природы и таксидермист Пеэтер Хуссар определил по фотографии, что это молодая птица, потому что ее клюв достаточно большой относительно головы. По его словам, более светлое оперение, чем обычно, в природе встретишь не каждый день, но это все же не исключительное явление. По его словам, птицу можно считать альбиносом в том случае, если ее оперение белоснежное, а глаза красные.

По словам Хуссара, у вороны из Кадрина, скорее, пигментная недостаточность, которая встречается и у других видов птиц и млекопитающих.

"Более светлым может быть и какое-нибудь единичное перо", - заметил Хуссар, добавив, что у птиц с темным оперением это просто сильнее бросается в глаза.