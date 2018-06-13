Прыгнул на птенца и размозжил ему голову: в Курессааре дети жестоко убили галчонка

В воскресенье вечером в центре Курессааре 10-летний мальчик, отдыхавший на выходных у бабушки, нашел рядом с гаражами на улице Торни выпавшего из гнезда галчонка. Мальчик надеялся его подлечить и попросил у бабушки булку, чтобы покормить птенца.

По словам бабушки мальчика Эне Калласте, она вышла вместе с внуком на улицу, чтобы увидеть птенца своими глазами. «Этот галчонок был там у гаражей на земле в плачевном состоянии, но все же он был живым и дышал», - рассказала она Saarte Hääl.

Женщина отправилась домой, а через какое-то время вернулся и внук – с серьезным лицом и в слезах. Когда бабушка спросила у него, что случилось, выяснилось, что галчонок умер, - дети подбрасывали его в воздух и давали ему упасть, а потом один из них убил птенца.

Во дворе еще оставались три мальчика, и Калласте спросила у них, что произошло. Те рассказали, что бросали галчонка в воздух, потому что хотели увидеть, полетит ли он или нет. По их словам, четвертый мальчик, Расмус (имя изменено), известный своими который успел уйти, «прыгал на птенце так, что у него глазные яблоки вылетели из орбит».