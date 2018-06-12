Большой и нежный Феликс ждет свою семью

Феликс довольно крупный кот, и в нем гораздо больше любви, чем в среднем представителе кошачьих. Кот испытывает слабость к консервам и очень любит, когда его гладят. Он замечательный добрый и ласковый зверь.

Кот мечтает, что когда-нибудь за ним придет его человек, и он будет на всю жизнь обеспечен вкусной едой и объятиями. Если вы увидели в Феликсе будущего члена своей семьи, напишите письмо в приют по электронному адресу: info@kassideturvakodu.ee