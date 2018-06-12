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Большой и нежный Феликс ждет свою семью

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Феликс

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Феликс – милый упитанный кот, который сидит в своем гнезде с озабоченным выражением на мордочке. Как считают работники MTÜ Kasside turvakodu, в такие минуты кот мечтает о своем доме.

Феликс

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Феликс довольно крупный кот, и в нем гораздо больше любви, чем в среднем представителе кошачьих. Кот испытывает слабость к консервам и очень любит, когда его гладят. Он замечательный добрый и ласковый зверь.

Кот мечтает, что когда-нибудь за ним придет его человек, и он будет на всю жизнь обеспечен вкусной едой и объятиями. Если вы увидели в Феликсе будущего члена своей семьи, напишите письмо в приют по электронному адресу: info@kassideturvakodu.ee

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