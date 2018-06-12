Жуткое видео: в Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя

На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит странная крупная рыба с головой голубя. Ошеломленные зрители начали фотографировать редкое существо на смартфоны, пока оно задыхалось без воды.

Судя по форме тела животного, китаец выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже не удастся, так как мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку.