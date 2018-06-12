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Жуткое видео: в Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя

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В Китае выловили рыбу-мутанта с головой голубя.

ФОТО: Скриншот с видео

Китайский рыбак из города Гуйан снял на видео свой необычный улов, который заинтересовал прохожих. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит странная крупная рыба с головой голубя. Ошеломленные зрители начали фотографировать редкое существо на смартфоны, пока оно задыхалось без воды.

Судя по форме тела животного, китаец выловил белого амура – пресноводную рыбу семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже не удастся, так как мужчина пожалел рыбу и выпустил ее обратно в реку.

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