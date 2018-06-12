Корову Пенку спасли от усыпления
12 июня 2018 г., 10:36
Власти Болгарии заявили, что незаконно перешедшая границу с Сербией корова Пенка не будет усыплена.
Как сообщает портал change.org, такое решение было принято властями из-за возникшего по всему миру движения в защиту Пенки, в котором приняли участие такие звезды как, например, сэр Пол Маккартни. Более 30 000 интернет-пользователей подписали петицию в защиту животного.
Напоминаем, что власти Болгарии приговорили к смерти корову, которая перешла границу с Сербией. Владельцу запретили возвращать животное домой, ссылаясь на регуляции Европейского союза.