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Брошенная в арендной квартире Кайсукати ищет семью

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Кайсукати

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Кошка по имени Кайсукати – одна из троих, которых бросили в арендной квартире в Нарве. Молодые кошки провели в одиночестве в закрытой квартире несколько долгих дней, у них закончилась еда и чистая вода, и бывший когда-то любимым дом стал для них тюрьмой, откуда животные не могли самостоятельно выбраться.

Кайсукати

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Теперь кошечки находятся под защитой MTÜ Kasside Turvakodu, и одна из них, Кукунунну, уже уехала в новый дом. Эта новость дает надежду на то, что Кайсукати тоже повезет, и она обретет настоящую любящую семью.

Кайсукати довольно самостоятельная кошечка, она вполне сможет спокойно ожидать хозяев дома, пока они на работе, играя с игрушками и гоняясь за собственным хвостом.

Если вы увидели в Кайсукати будущего члена своей семьи, напишите в приют по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.

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