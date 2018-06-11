Брошенная в арендной квартире Кайсукати ищет семью

Кошка по имени Кайсукати – одна из троих, которых бросили в арендной квартире в Нарве. Молодые кошки провели в одиночестве в закрытой квартире несколько долгих дней, у них закончилась еда и чистая вода, и бывший когда-то любимым дом стал для них тюрьмой, откуда животные не могли самостоятельно выбраться.