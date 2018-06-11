Брошенная в арендной квартире Кайсукати ищет семью

Кошка по имени Кайсукати – одна из троих, которых бросили в арендной квартире в Нарве. Молодые кошки провели в одиночестве в закрытой квартире несколько долгих дней, у них закончилась еда и чистая вода, и бывший когда-то любимым дом стал для них тюрьмой, откуда животные не могли самостоятельно выбраться.
Теперь кошечки находятся под защитой MTÜ Kasside Turvakodu, и одна из них, Кукунунну, уже уехала в новый дом. Эта новость дает надежду на то, что Кайсукати тоже повезет, и она обретет настоящую любящую семью.
Кайсукати довольно самостоятельная кошечка, она вполне сможет спокойно ожидать хозяев дома, пока они на работе, играя с игрушками и гоняясь за собственным хвостом.
Если вы увидели в Кайсукати будущего члена своей семьи, напишите в приют по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.