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Как живется собакам в модном отеле?

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Самая богатая собака в мире.

ФОТО: Kevin Chan / Caters News / Caters News Agency / Scanpix

Знали ли вы, что в Эстонии существует отель для собак, в котором они чувствуют себя так же прекрасно, как дома? В отеле у каждой собаки есть своя личная комната, люди, которые ее выгуливают, и даже тренер, с которым можно поиграть.

Как пишет Lemmik, в отель PetCity нельзя просто прийти с улицы, необходимо заранее забронировать время посещения, поскольку в гостинице не всегда есть свободные  места. Кроме того, каждый пес перед посещением отеля должен пройти контроль здоровья и иметь справку о прививках. Разумеется, собака должна уметь себя вести, поскольку в отеле есть и другие постояльцы, с которыми нужно считаться.

Кстати, в гостиницу могут поселиться не только собаки, но и кошки, для которых есть специальное помещение.

В отеле есть большие боксы, в которые владелец собаки может принести игрушки или подстилку своего животного. В каждой комнате есть веб-камера, при помощи которой хозяин может наблюдать за своим четвероногим другом.

Животные не обязательно должны ночевать в отеле, при необходимости они могут проводить в нем всего несколько часов, если же отпуск хозяина затянулся, то и несколько недель в отеле – не проблема.

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