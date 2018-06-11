Как живется собакам в модном отеле?

Как пишет Lemmik, в отель PetCity нельзя просто прийти с улицы, необходимо заранее забронировать время посещения, поскольку в гостинице не всегда есть свободные места. Кроме того, каждый пес перед посещением отеля должен пройти контроль здоровья и иметь справку о прививках. Разумеется, собака должна уметь себя вести, поскольку в отеле есть и другие постояльцы, с которыми нужно считаться.

Кстати, в гостиницу могут поселиться не только собаки, но и кошки, для которых есть специальное помещение.

В отеле есть большие боксы, в которые владелец собаки может принести игрушки или подстилку своего животного. В каждой комнате есть веб-камера, при помощи которой хозяин может наблюдать за своим четвероногим другом.