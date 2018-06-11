Вопрос ветеринару: что делать, если у собаки диарея?

«Чем помочь собаке, если у нее случилось расстройство желудка?» - спрашивает читатель рубрики о домашних животных.
На вопрос отвечает ветеринарный врач клиники PetCity доктор Креэте Пело. По словам доктора, диарея – очень частая проблема у собак, так как они норовят съесть что попало. Причиной расстройства пищеварения может стать и смена рациона, кроме того, как и у людей, у собак бывает непереносимость некоторых продуктов, которая приводит к таким последствиям, пишет портал Lemmik. Есть и другие возможные причины поноса у собак: бактерии, вирусы или паразиты, стресс, жара и даже морская вода, которую животное могло выпить.
Бывают и более серьезные проблемы, которые могут сопровождаться диареей у собак, например, панкреатит или болезни печени.
Если собака в целом чувствует себя хорошо, с аппетитом ест, пьет воду, у нее нет тошноты, и в целом поведение не изменилось, то можно начать кормить ее специальным кормом, регулирующим работу пищеварительной системы или легкой домашней едой, например, отварной курицей с рисом.
Важно давать животному еду маленькими порциями и чаще обычного. Из домашних лекарств собаке можно смело давать активированный уголь, хорошо бы иметь дома купленную в аптеке или ветеринарной клинике пасту, способствующую пищеварению, такую как Pro-Kolin или Promax.
Если собака очень молодая или, наоборот, старая, у нее имеются проблемы со здоровьем, например с сердцем, то даже несильное расстройство желудка может быстро истощить животное. Если пес вялый, его тошнит, в фекалиях есть кровь, или понос длится дольше трех дней, необходимо связаться с ветеринаром и привести животное в клинику, где ему окажут помощь.