Вопрос ветеринару: что делать, если у собаки диарея?

На вопрос отвечает ветеринарный врач клиники PetCity доктор Креэте Пело. По словам доктора, диарея – очень частая проблема у собак, так как они норовят съесть что попало. Причиной расстройства пищеварения может стать и смена рациона, кроме того, как и у людей, у собак бывает непереносимость некоторых продуктов, которая приводит к таким последствиям, пишет портал Lemmik. Есть и другие возможные причины поноса у собак: бактерии, вирусы или паразиты, стресс, жара и даже морская вода, которую животное могло выпить.

Бывают и более серьезные проблемы, которые могут сопровождаться диареей у собак, например, панкреатит или болезни печени.

Если собака в целом чувствует себя хорошо, с аппетитом ест, пьет воду, у нее нет тошноты, и в целом поведение не изменилось, то можно начать кормить ее специальным кормом, регулирующим работу пищеварительной системы или легкой домашней едой, например, отварной курицей с рисом.

Важно давать животному еду маленькими порциями и чаще обычного. Из домашних лекарств собаке можно смело давать активированный уголь, хорошо бы иметь дома купленную в аптеке или ветеринарной клинике пасту, способствующую пищеварению, такую как Pro-Kolin или Promax.