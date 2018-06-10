Невообразимая жестокость: в заповеднике Пальяссааре зверски убили лебедят

Эстонское объединение по защите диких животных поделилось жуткими фотографиями в социальных сетях: на территории заповедника Пальяссааре были найдены шесть мертвых лебедят, каждому дважды свернули шею. Сообщается, что это сделали люди.
«Хотелось бы так много сказать, но поскольку нет ни одного цензурного слова, промолчу о том, что я почувствовала и чувствую до сих пор, когда увидела эту картину», - поделилась эмоциями женщина, которая нашла мертвых птенцов.
По ее словам, пятеро маленьких лебедят лежали рядом, еще один немного поодаль. О произошедшем сообщили в полицию.
«Надеемся, что полиция найдет виновного. Надеемся, что городские власти быстро отреагируют и обеспечат безопасность заповедника, чтобы жизнь других птиц не подвергалась опасности», - сказали в Эстонском объединении по защите диких животных.
Птичий заповедник Пальяссааре насчитывает 227 видов птиц, 82 из них находятся в Эстонии под охраной.